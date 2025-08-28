Éljen a szabadság! Ezt tudja a 0 Ft-os prémium Gránit Gold hitelkártya
Ma már nem luxus a prémium hitelkártya: a Gránit Bank Gold Mastercard hitelkártyájával bárki megélheti a kényelmet, a biztonságot és a valódi pénzügyi előnyöket – ráadásul most különösen megéri belevágni! 0 Ft kibocsátási és első éves kártyadíj – csak szeptember végéig A Gránit Bank Gold Hitelkártyáját szeptember végéig teljesen díjmentesen igényelhetik a bank azon ügyfelei, akiknek legalább […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.