Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül

Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igényelni. A személyi kölcsönök piacára is begyűrűzött a jegybank kamatcsökkenése és a bankközi, pénzpiaci hozamok mérséklődése. Az elmúlt napokban, hetekben több banknál is kedvező változások történtek. A Bankmonitor szakértői ezeket a […]