Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igényelni. A személyi kölcsönök piacára is begyűrűzött a jegybank kamatcsökkenése és a bankközi, pénzpiaci hozamok mérséklődése. Az elmúlt napokban, hetekben több banknál is kedvező változások történtek. A Bankmonitor szakértői ezeket a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.