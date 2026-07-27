20%-os cashback az iskolakezdésre: így faraghatsz a tanévkezdés költségeiből
Az iskolakezdés minden évben komoly kiadást jelent a családoknak. Augusztusban és szeptember elején nemcsak füzeteket, tollakat és tankönyveket kell vásárolni. Sok gyermeknek új ruhára, cipőre, sportfelszerelésre vagy digitális eszközre is szüksége lehet. Egy többgyermekes család teljes tanévkezdési kiadása így könnyen több százezer forintra emelkedhet. A költségek egy része azonban egészség- és önsegélyező pénztár használatával visszaszerezhető. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.