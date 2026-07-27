20%-os cashback az iskolakezdésre: így faraghatsz a tanévkezdés költségeiből

Az iskolakezdés minden évben komoly kiadást jelent a családoknak. Augusztusban és szeptember elején nemcsak füzeteket, tollakat és tankönyveket kell vásárolni. Sok gyermeknek új ruhára, cipőre, sportfelszerelésre vagy digitális eszközre is szüksége lehet. Egy többgyermekes család teljes tanévkezdési kiadása így könnyen több százezer forintra emelkedhet. A költségek egy része azonban egészség- és önsegélyező pénztár használatával visszaszerezhető. […]