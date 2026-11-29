Hány életbiztosítása lehet egy embernek? Kevesebb a korlát, mint gondolnánk
Sokan úgy tudják, hogy egy embernek egyszerre csak egy biztosítása lehet. Ez a vagyon- és gépjármű-biztosításokra részben igaz, az életbiztosításra viszont nem. Sőt, a legtöbb embernek több életbiztosítási jellegű fedezete is van, anélkül, hogy tudna róla. Honnan ered a tévhit? A vagyonbiztosításoknál (lakás, ingóságok) és a casconál a biztosító a ténylegesen bekövetkezett kárt téríti meg. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.