Bár az ingatlanpiacon nincs egynapos leárazás, a lakások ára 2026 második félévében hónapok alatt, lépésenként megy lejjebb. A Duna House hálózatában idén július és október között a vevők átlagosan 9,5 százalékkal fizettek kevesebbet a meghirdetett induló árnál, egy éve 7,4 százalékkal. Ennek nagyobb része a hirdetés alatti árcsökkentésből jön. A végső alku átlagosan 5,3 százalék volt, tavaly ilyenkor 4,1.



Egyre több eladó viszi lejjebb az árat. Júliustól októberig az eladott ingatlanok 43 százalékánál csökkentették az irányárat a hirdetés alatt, egy évvel korábban 34 százalékánál. Januárban még 30 százalék volt ez az arány, októberben már 45. Egy-egy csökkentés továbbra is 10–11 százalékos. Az adásvételek 81 százaléka alkuval zárult, tavaly 72 százaléka.

A legnagyobb változás Budapesten történt. A fővárosban az átlagos alku egy év alatt 2,1 százalékról 4,1 százalékra nőtt, és az eladott ingatlanok felénél csökkentették menet közben az árat. A panellakásoknál 1,4 százalékról 3,6 százalékra, a téglalakásoknál 2,2 százalékról 3,8 százalékra nőtt az alku. Az új lakásoknál most is csak 1 százalék körüli az alku.

Vidéken eddig is többet lehetett alkudni. A legnagyobb engedményt a vidéki házak eladói adják, átlagosan 7,7 százalékot, egy éve 6,4-et. A vidéki lakásoknál 4 százalék körüli az alku. A régiók közül Közép-Dunántúlon nőtt a legtöbbet, 5 százalékról 7,2 százalékra, Észak-Alföldön 4 százalékról 6,5 százalékra. A Pest megyei házaknál nem változott, 4,5–5 százalék.

A licit közben szinte eltűnt. Tavaly nyáron és ősszel a budapesti vevők 14 százaléka fizetett többet a kért árnál, idén 6 százaléka. Leginkább azoknál a fővárosi lakásoknál fogyott el, amelyek beleférnek a támogatott hitelek árkorlátaiba, vagyis legfeljebb 100 millió forintba kerülnek, és a négyzetméterárük nem haladja meg az 1,5 millió forintot. Itt 14 százalékról 5 százalékra esett a licites eladások aránya. Vidéki házért és vidéki panellakásért szinte senki nem licitál.

„Az idő most a vevőknek dolgozik. Érdemes megtudni, mióta van hirdetve egy lakás, és csökkentették-e már az árát, mert ezeknél általában nagyobb a mozgástér. Az eladóknak azt tanácsoljuk, hogy a friss eladási árakhoz igazodjanak, ne a hirdetésekhez. Aki reálisan áraz, annak nem kell hónapokig várnia és többször engednie” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A következő hónapokban a Wekerle Plusz is alakítja az alkut. Az Otthon Start tavaly szeptemberi indulása után éppen a korlátok alá eső lakásokért versengtek a vevők. Az október 28-án indult Wekerle Plusz ugyanezeket az árkorlátokat használja, de csak 45 év alattiak kaphatják meg, és használt lakásra 5 százalékos a kamata a korábbi 3 helyett. A tavalyihoz hasonló licithullám ezért nem várható. Az Otthon Start határideje előtti hajrá viszont megmutatta, hogy a keresleti roham gyorsan hat. Budapesten szeptemberről októberre 4 százalékról 7 százalékra nőtt a licites eladások aránya, és kissé csökkent az alku. Ha a bankok decemberre beindítják az új hiteleket, és visszatérnek a fiatal első lakásvásárlók, a korlátok alá eső lakásoknál az év végén és 2027 első negyedévében megállhat az alku növekedése. A drágább budapesti lakásoknál és a vidéki házaknál viszont tovább nőhet az engedmény.