Zöld környezet, modern technológia vagy városi pezsgés? Ezekben a lakóparkokban mindegyikre találhatsz példát
Nem mindegy, milyen környezetben telnek a mindennapok: van, akinek a parkosított zöldfelületek, másnak a kis lakóközösség vagy éppen a városi szolgáltatások közelsége a legfontosabb. Bemutatunk néhány olyan lakóparkot, ahol a korszerű műszaki megoldások és az eltérő lakókörnyezeti adottságok más-más életstílushoz kínálnak lehetőséget.
Revital Park – Okosotthonok és zöld környezet Újbudán
A XI. kerületi Revital Park a modern technológiát és a természetközeli lakókörnyezetet egyesíti. A talajszondás hőszivattyú, a mennyezeti hűtés-fűtés és az okosotthon-funkciók egyaránt a kényelmes, energiahatékony mindennapokat szolgálják.
A parkosított…Tovább a teljes cikkre
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