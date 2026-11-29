Nem mindegy, milyen környezetben telnek a mindennapok: van, akinek a parkosított zöldfelületek, másnak a kis lakóközösség vagy éppen a városi szolgáltatások közelsége a legfontosabb. Bemutatunk néhány olyan lakóparkot, ahol a korszerű műszaki megoldások és az eltérő lakókörnyezeti adottságok más-más életstílushoz kínálnak lehetőséget.

Revital Park – Okosotthonok és zöld környezet Újbudán

A XI. kerületi Revital Park a modern technológiát és a természetközeli lakókörnyezetet egyesíti. A talajszondás hőszivattyú, a mennyezeti hűtés-fűtés és az okosotthon-funkciók egyaránt a kényelmes, energiahatékony mindennapokat szolgálják.

A parkosított…