80 százalékkal drágultak a lakások, a fizetések viszont alig követték az emelkedést, a bérlők és a tulajdonosok pedig egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. Spanyolországban már politikai válságot is okoz a lakhatási krízis: a szigorú bérlővédelmi szabályok, a lakáshiány és az elszálló árak miatt akár előrehozott választásokra is sor kerülhet – zúrta ki a Wall Street Journal cikkét a Portfolio.

A spanyol lakáspiacon egyre súlyosabb a feszültség: a statisztikai hivatal adatai szerint 2015 és 2025 között 80 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, miközben…