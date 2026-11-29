Lakhatási katasztrófa fenyegeti Spanyolországot: már a kormány bukását is a lakásválság okozhatja
80 százalékkal drágultak a lakások, a fizetések viszont alig követték az emelkedést, a bérlők és a tulajdonosok pedig egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. Spanyolországban már politikai válságot is okoz a lakhatási krízis: a szigorú bérlővédelmi szabályok, a lakáshiány és az elszálló árak miatt akár előrehozott választásokra is sor kerülhet – zúrta ki a Wall Street Journal cikkét a Portfolio.
A spanyol lakáspiacon egyre súlyosabb a feszültség: a statisztikai hivatal adatai szerint 2015 és 2025 között 80 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, miközben…Tovább a teljes cikkre
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