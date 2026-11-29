A Duna House-nál Black Friday helyett Black Autumn-ot hozott az ősz
Látványosan megerősödött a vevők alkupozíciója a lakáspiacon. A Duna House adatai szerint 2026 második felében egyre több eladó csökkentette menet közben a meghirdetett árat, miközben maga az alku is nagyobb lett. Budapesten már az értékesített ingatlanok felénél módosítani kellett lefelé az irányárat, és a licit is szinte eltűnt.
A változás nem egyik napról a másikra történt, hanem hónapok alatt épült fel. Július és október között a vevők országosan átlagosan 9,5 százalékkal fizettek kevesebbet az eredeti meghirdetett árnál, miközben egy évvel…Tovább a teljes cikkre
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