Látványosan megerősödött a vevők alkupozíciója a lakáspiacon. A Duna House adatai szerint 2026 második felében egyre több eladó csökkentette menet közben a meghirdetett árat, miközben maga az alku is nagyobb lett. Budapesten már az értékesített ingatlanok felénél módosítani kellett lefelé az irányárat, és a licit is szinte eltűnt.

A változás nem egyik napról a másikra történt, hanem hónapok alatt épült fel. Július és október között a vevők országosan átlagosan 9,5 százalékkal fizettek kevesebbet az eredeti meghirdetett árnál, miközben egy évvel…