Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön!

Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az elmúlt években a szállásárak, a vendéglátás és számos turisztikai szolgáltatás jelentősen drágult Európa-szerte, ami érdemben növelte a nyaralások költségét. Idén azonban van egy tényező, amely részben ellensúlyozhatja az áremelkedést: a forint árfolyama az elmúlt hónapokban erősödött az euróval szemben. Miközben […]