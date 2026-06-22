Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön!
Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az elmúlt években a szállásárak, a vendéglátás és számos turisztikai szolgáltatás jelentősen drágult Európa-szerte, ami érdemben növelte a nyaralások költségét. Idén azonban van egy tényező, amely részben ellensúlyozhatja az áremelkedést: a forint árfolyama az elmúlt hónapokban erősödött az euróval szemben. Miközben […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.