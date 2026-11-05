Elfogytak a befektetők, csökken a vásárlóerő: a lakáspiacon most a vevő diktál
Az Otthon Start helyére érkező Wekerle Plusz magasabb kamata miatt ugyanakkora jövedelemből kevesebb hitelt lehet felvenni. Első ránézésre ez rossz hír az első lakásvásárlóknak, de a módosuló feltételek miatt sokan akár nagyobb hitelre is jogosultak lehetnek, mint korábban az Otthon Start esetében. A piac viszont közben megfordult, kevesebb a vevő, csökken a vásárlóerő, és már […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.