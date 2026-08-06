Az Otthon Start indulása óta Budapesten csak 3,92%-kal drágultak a lakások

Az MNB statisztikái szerint 2026. II. negyedévében minden településtípusnál csökkentek a lakásárak. De ennél talán sokkal nagyobb meglepetés, hogy az Otthon Start program indulása, azaz szeptember elseje óta a fővárosban csupán 3,92 százalékkal drágultak az ingatlanok. Megjelent a jegybank legfrissebb, 2026. II. negyedévére vonatkozó lakásárindexe. Az MNB minden településtípusnál – így a fővárosban, a városoknál […]