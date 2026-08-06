Az Otthon Start indulása óta Budapesten csak 3,92%-kal drágultak a lakások
Az MNB statisztikái szerint 2026. II. negyedévében minden településtípusnál csökkentek a lakásárak. De ennél talán sokkal nagyobb meglepetés, hogy az Otthon Start program indulása, azaz szeptember elseje óta a fővárosban csupán 3,92 százalékkal drágultak az ingatlanok. Megjelent a jegybank legfrissebb, 2026. II. negyedévére vonatkozó lakásárindexe. Az MNB minden településtípusnál – így a fővárosban, a városoknál […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.