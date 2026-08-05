Zuhan a BIRS: mikor csökkenhetnek végre a lakáshitelkamatok?

2 százalékponttal csökkentek a hosszú bankközi referenciakamatok, mikor és milyen mértékben várható, hogy ez a csökkenés a banki lakáshitelkamatokban is megjelenjen? A hosszú forintkamatok jelentősen csökkentek, a piaci lakáshitelek átlagkamata azonban egyelőre 6,4 százalék körül ragadt. A korábbi tapasztalatok alapján a BIRS mérséklődése mintegy négy hónapos késéssel jelenhet meg a banki ajánlatokban, így az érdemi […]