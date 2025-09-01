Az Erste Bank is indul az Otthon Start hitellel

Az Erste Banknál is elérhető szeptember elsejétől az új támogatott kölcsön. A pénzintézetnél több százezer forint jóváírást is kaphatnak az érdeklődők a hitel mellé. Az Erste Banknál is elérhető az új első lakásszerzésre szolgáló kedvezményes kamatozású támogatott kölcsön. A banknál a kölcsönösszeg 4 ás 50 millió Ft között, míg a futamidő 5 és 25 év […]