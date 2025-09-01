3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele

Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz. A Gránit Banknál is elérhető lesz az ősz legnagyobb dobásának számító Otthon Start Program szeptember elsejétől. A banknál a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő pedig 5 és 25 […]