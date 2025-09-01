Otthon Start: itt az első 3% alatti kamat
A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják. A CIB Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start hitel. A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.