Otthon Start: itt az első 3% alatti kamat

A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják. A CIB Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start hitel. A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, […]