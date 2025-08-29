Otthon Start: 100 millió Ft 3%-os lakáshitel, akár saját önerő nélkül
Sokan keresik a módját, hogyan lehet minimális önerő mellett elindulni az Otthon Starttal, hogy kedvező feltételek mellett jussanak saját otthonhoz vagy befektetési célú ingatlanhoz. Most a Bankmonitor szakértői egy legális lehetőséget mutatnak be, amellyel akár 100 millió Ft összegű 3%-os hitelt is felvehetsz, akár önerő nélkül. Az Otthon Start az MNB jelenlegi szabályozása szerint 10%-os […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.