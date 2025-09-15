Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen

Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny, egymásra licitálnak a bankok, miközben a hitelfelvevők is jóval bátrabban, magasabb összegekre szerződnek. Történelmi csúcson a szerződéses összeg és darabszám Az MNB legfrissebb hiteladatai alapján 2025 júliusában a […]