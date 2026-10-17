Parkolóháború robbant ki a Hegyvidéken: teljesen átrajzolhatják a Böszörményi utat, de nem mindenki örül

Biztonságosabb kerékpárút, változatlan számú parkolóhely és új zöldfelületek – így alakítanák át a Böszörményi utat a XII. kerületben. A korábbi terveket máris módosítani kell, mert a biciklisekre veszélyes megoldás helyett egy védettebb kialakítás kerülhet előtérbe. A változtatás azonban nem csitította el a vitát: a helyiek egy része több zöldet szeretne, miközben a parkolóhelyek sorsa is érzékeny kérdés maradt – írja a Portfolio.

Jelentősen átalakulhat a Böszörményi út közlekedési rendje a Hegyvidéken. Az Egészséges Utcák program keretében megújuló útszakasz kerékpáros terveit…