Parkolóháború robbant ki a Hegyvidéken: teljesen átrajzolhatják a Böszörményi utat, de nem mindenki örül
Biztonságosabb kerékpárút, változatlan számú parkolóhely és új zöldfelületek – így alakítanák át a Böszörményi utat a XII. kerületben. A korábbi terveket máris módosítani kell, mert a biciklisekre veszélyes megoldás helyett egy védettebb kialakítás kerülhet előtérbe. A változtatás azonban nem csitította el a vitát: a helyiek egy része több zöldet szeretne, miközben a parkolóhelyek sorsa is érzékeny kérdés maradt – írja a Portfolio.
Jelentősen átalakulhat a Böszörményi út közlekedési rendje a Hegyvidéken. Az Egészséges Utcák program keretében megújuló útszakasz kerékpáros terveit…Tovább a teljes cikkre
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