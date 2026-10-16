Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben

Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is összehasonlították a banki ajánlatokat. Nagyrészt azon múlik, hogy milyen ajánlatot kapsz, hogy milyen adottságaid és céljaid vannak. A fizetésed, a hitelösszeg, a futamidő, a vállalt banki feltételek mind […]