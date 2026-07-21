Az irodapiac új korszakba lépett: már nem az a kérdés, kell-e iroda, hanem az, hogy milyen
Néhány év alatt gyökeresen átalakult az irodapiac. Ami korábban átmeneti trendnek tűnt, mára az új működési normává vált: a hibrid munkavégzés megszilárdult, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok működésében, miközben a fenntarthatóság már nem csupán elvárás, hanem üzleti szempontból is meghatározó tényező.
A cégek ma már nem egyszerűen irodát keresnek, hanem olyan munkakörnyezetet, amely képes alkalmazkodni a gyorsan változó üzleti igényekhez.
A rugalmasság lett a legfontosabb szempont
A hibrid munkavégzés ma már a legtöbb vállalatnál természetes. Emiatt…
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