Az irodapiac új korszakba lépett: már nem az a kérdés, kell-e iroda, hanem az, hogy milyen

Néhány év alatt gyökeresen átalakult az irodapiac. Ami korábban átmeneti trendnek tűnt, mára az új működési normává vált: a hibrid munkavégzés megszilárdult, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok működésében, miközben a fenntarthatóság már nem csupán elvárás, hanem üzleti szempontból is meghatározó tényező.

A cégek ma már nem egyszerűen irodát keresnek, hanem olyan munkakörnyezetet, amely képes alkalmazkodni a gyorsan változó üzleti igényekhez.

A rugalmasság lett a legfontosabb szempont

A hibrid munkavégzés ma már a legtöbb vállalatnál természetes. Emiatt…