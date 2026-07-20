Milliárdok mentek el lakásfelújításra, mégsem jött az áttörés: súlyos hibákat talált az uniós támogatásoknál a számvevőszék

Több tízmilliárd eurót fordított az Európai Unió az épületek korszerűsítésére, mégsem ott hasznosult a pénz, ahol a legnagyobb energiamegtakarítást lehetett volna elérni – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Óriási összegeket szánt az Európai Unió a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítésére, az eredmények azonban egyelőre elmaradnak a várakozásoktól. Az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint a támogatások jelentős része nem a legnagyobb megtakarítást eredményező beruházásokhoz jutott el, miközben a programok végrehajtását komoly késedelmek és mérési problémák is nehezítették.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapból (RRF) összesen…