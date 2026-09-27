Eltűnik 1000 négyzetméternyi burkolat a Westend tetejéről – különleges megoldással készülnek a nyári hőségre

Nemcsak szebb, hanem hűvösebb és zöldebb is lehet Budapest egyik ismert bevásárlóközpontjának tetőkertje. A Westend felső tetőkertjében nagyszabású átalakítás kezdődött: mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza, hogy újabb növényeknek és fáknak adjanak helyet. A fejlesztéshez ráadásul egy olyan megoldást is alkalmaznak, amely a csapadékvíz helyben tartását segíti.

A munkálatok 2026 augusztusának második felében kezdődtek, és a tervek szerint december végéig tartanak. A cél nem egyszerűen a tetőkert megújítása: a fejlesztéssel annak mikroklímáját is javítani szeretnék, miközben mérsékelnék a nyári…