Eltűnik 1000 négyzetméternyi burkolat a Westend tetejéről – különleges megoldással készülnek a nyári hőségre
Nemcsak szebb, hanem hűvösebb és zöldebb is lehet Budapest egyik ismert bevásárlóközpontjának tetőkertje. A Westend felső tetőkertjében nagyszabású átalakítás kezdődött: mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza, hogy újabb növényeknek és fáknak adjanak helyet. A fejlesztéshez ráadásul egy olyan megoldást is alkalmaznak, amely a csapadékvíz helyben tartását segíti.
A munkálatok 2026 augusztusának második felében kezdődtek, és a tervek szerint december végéig tartanak. A cél nem egyszerűen a tetőkert megújítása: a fejlesztéssel annak mikroklímáját is javítani szeretnék, miközben mérsékelnék a nyári…Tovább a teljes cikkre
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