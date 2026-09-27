Napelemre pályáztak, most mégis milliókat bukhatnak a családok: súlyos gondok a támogatási programban

Már csak néhány hetük maradt azoknak a családoknak, akik állami támogatással telepíttettek napelemes rendszert, ám sokan közülük még mindig nem tudták lezárni a beruházást. A probléma hátterében gyakran a kivitelező cégek megszűnése vagy csődje áll: hiába készült el részben vagy akár teljesen a rendszer, a szükséges dokumentumok nélkül a pályázat elszámolása meghiúsulhat. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint egyes háztartások akár a támogatás visszafizetésével is szembesülhetnek, ezért a kormány segítségét kérik – írja az Infostart.

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