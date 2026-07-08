Aki jól árazza be a lakását, közel háromszor gyorsabban adja el – és kevesebbet enged az árból

Az eladó legfontosabb döntése nem az, hogy mennyit enged az alkunál, hanem hogy mennyiért hirdeti meg a lakást. A Duna House friss elemzése szerint azok a budapesti lakások, amelyek reális áron indítottak, jellemzően 44 nap alatt gazdára találtak – míg azok, amiket közben csökkenteni kellett az irányárat, átlagosan 125 napig, vagyis közel háromszor tovább álltak a piacon.

A túlárazás csapdája

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magasabb induló nem hoz több pénzt – épp nem ár. A budapesti lakások több mint harmadánál menet közben csökkenteni kellett a meghirdetett irányárat, és ezek a hirdetések jártak a legrosszabbul. Míg a reálisan árazott lakásoknál az induló árhoz képest a végső engedmény átlagosan mindössze 2-3 százalék volt, a túlárazott, majd korrigált hirdetéseknél ez elérte a 11 százalékot. Érdekesség, hogy a záró tárgyaláson adott engedménynél hasonló (nagyjából 3 százalék) – a különbséget a menet közbeni árcsökkentés és a jóval hosszabb értékesítési idő adja.

Az eladó árazása Értékesítési idő Engedmény az induló árhoz Realisan árasztott 44 nap ~2–3% Túlárazott (később csökkentett) 125 nap ~11%

Budapesti lakások, 2026. január–június, medián értékesítési idő. Forrás: Duna House.

„Egy frissen meghirdetett lakás az első hetekben kap a legtöbb figyelmet – ilyenkor a legnagyobb az esély a gyors, jó árú eladásra. Ha viszont az ár túl magas, ez az időszak teljesen használt volt, a hirdetés lassan »beragad túl«, az ismételt árcsökkentés pedig a vevőknek is jelezte: itt lehet még a vevőnek is jelezni . House vezető elemzője .

Mit nyer a reálisan árazó eladó?

A piachoz igazított kiindulóár nem lemondás a pénzről, hanem a leggyorsabb út a jó eredményhez: rövidebb értékesítési idő, erősebb tárgyalási pozíció és az induló árhoz közeli zárás. A reális árazás mellett szóló érvek különösen felértékelődnek egy lassuló piacon, ahol a vevők óvatosabbak, és a túlárazott hirdetéseket egyszerűen kivárják.

Amit érdemes szem előtt tartani az árazásnál

• Mindig a közelmúlt tényleges adásvételi árai alapján érdemes árazni, és nem a hirdetések – gyakran szintén túlzó – induló árai szerint.

• Az első 2-3 hét a legértékesebb: a jól árazott lakás jellemzően ekkor kel el, a legnagyobb érdeklődés mellett.

• Érdemes kerülni az „indulj magasról, aztán majd engedj” stratégiát – a többszöri árcsökkentés hosszabb hirdetést és a végén nagyobb engedményt hoz.