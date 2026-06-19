Duna-parti otthon modern környezetben: Otthon Starttal is elérhető lakások épülnek Vácon
Vác egyik leggyorsabban fejlődő részén, a Németh László utcában épül a Dunakert Lakópark, amely a természet közelségét és a korszerű városi élet előnyeit ötvözi. A fejlesztés azok számára kínálhat ideális megoldást, akik szeretnének kiszakadni a főváros nyüzsgéséből, ugyanakkor fontos számukra, hogy Budapest továbbra is könnyen elérhető maradjon.
A projekt további előnye, hogy több lakás megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, így a kedvezményes finanszírozásnak köszönhetően a Duna-part közelsége sokak számára elérhetőbbé válhat.
Természetközeli környezet, kiváló kapcsolatokkal
A Dunakert Lakópark egyik…Tovább a teljes cikkre
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