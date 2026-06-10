Drágám, az újépítésű lakások összementek!
A budapesti újépítésű kínálat 2026 júniusában közel negyedével szűkebb, mint egy évvel korábban volt. Az árak mégsem engedtek: az átlagos négyzetméterár éves szinten 5,4 százalékkal emelkedett. Ma már a hirdetések több mint fele a 100 millió forint feletti árszinten kelleti magát. Az elérhető lakások átlagos mérete közel 9 százalékkal csökkent egy év alatt, a piacon maradó projektek között több a kompakt, “belépő árú” ingatlan, miközben a nagyobb, drágább lakások elfogytak a kínálatból.
Az erős forint vagy a kivárás fékezi az…Tovább a teljes cikkre
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