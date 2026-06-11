Hiába keresel félmilliót? Van, ahol még 11 évnyi fizetés sem elég egy családi házra

Papíron egyre jobban élünk: ma már Magyarországon nincs olyan járás, ahol a bruttó átlagkereset ne érné el az 500 ezer forintot. A számok mögött azonban egészen más valóság rajzolódik ki. Miközben a bérek közötti különbségek fokozatosan csökkennek, a lakásárak olyan mértékben szakították ketté az országot, hogy ugyanazért a 80 négyzetméteres családi házért az egyik térségben alig néhány évnyi fizetés, máshol viszont több mint egy évtized teljes keresete szükséges – tudhatjuk meg a Bankmonitor cikkéből.

Mindenhol félmillió felett járnak a bérek…