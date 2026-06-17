Alig maradt szabad lakás, miközben már a birtokbaadásnál tart Budapest egyik új projektje

Látványosan a végéhez közeledik a budapesti VIII. kerületben épülő Brickery Homes projekt értékesítése. A műszaki átadás már megkezdődött, a birtokbaadás pedig hamarosan elindul, miközben a teljes projektből mindössze 18 lakás és néhány földszinti üzlethelyiség maradt elérhető.

A fejlesztés különlegessége, hogy nemcsak lakásvásárlóknak, hanem befektetőknek és üzleti célú ingatlant keresőknek is vonzó lehetőséget kínál a Brickery Homes Budapest egyik folyamatosan fejlődő városrészében.

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