Eggyel kevesebb banknál érhető el az Otthon Start 3% alatti kamattal

Augusztustól a Gránit Banknál fix évi 3 százalékos kamat mellett érhető el az Otthon Start. A banknál korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető a támogatott hitel azok számára, akik legalább havi 250 ezer forint jóváírást érkeztetnek a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájukra. De a nyár utolsó hónapjában is maradtak olyan bankok, ahol 3 százalék […]