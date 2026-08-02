Eggyel kevesebb banknál érhető el az Otthon Start 3% alatti kamattal
Augusztustól a Gránit Banknál fix évi 3 százalékos kamat mellett érhető el az Otthon Start. A banknál korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető a támogatott hitel azok számára, akik legalább havi 250 ezer forint jóváírást érkeztetnek a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájukra. De a nyár utolsó hónapjában is maradtak olyan bankok, ahol 3 százalék […]Tovább a teljes cikkre
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