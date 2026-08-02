Újabb nagybank vág kamatot: augusztustól olcsóbbak lesznek a CIB lakás- és jelzáloghitelei

Újabb hazai nagybank jelentett be kamatcsökkentést: 2026. augusztus 1-jétől a CIB Bank több lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelének kamata is mérséklődik. A CIB ezzel az OTP után már a második nagybank, amely az elmúlt hetekben olcsóbbá tette piaci lakáshiteleit: az OTP július 1-jétől csökkentette egyes konstrukcióinak kamatát. A bankok lépése illeszkedik a hazai kamatkörnyezet kedvező […]