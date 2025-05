A lakáskeresők túlnyomó része előnyben részesíti azokat a hirdetéseket, amelyek jó minőségű, nagy felbontású fotók mellett részletes alaprajzot is tartalmaznak. A kiterjesztettvalóság- és AI-alapú alaprajzkészítés ennek megfelelően már gyakorlati eszköz, amely egyre több országban formálja át a mindennapos ingatlanszakértői rutinokat és az ügyfélélményt egyaránt.

Az ingatlanértékesítés folyamata világszerte egyre inkább modern technológia által támogatott műfajjá vált, különösen az elmúlt években felgyorsult mesterségesintelligencia- fejlesztések hatására. Egy nemzetközi iparági jelentés szerint az ingatlanszakértők 28%-a már 2024-ben rendszeresen használt mesterséges intelligencián alapuló eszközöket[1], míg egy másik kutatás szerint, évi 34,4%-os növekedési ütem mellett, az ingatlanközvetítői körökben is alkalmazott AI-technológiák globális piaca 2034-re a 988,59 milliárd dollárt is elérheti. Beleértve Kelet- és Nyugat-Európa országait is.[2]

„A digitális megoldásokkal támogatott vizualizáció szerepe az ingatlanvásárlási döntésekben nem elhanyagolható. Tapasztalataink szerint a lakáskeresők 80%-a előnyben részesíti azokat a hirdetéseket, amelyek részletes és látványos alaprajzot is tartalmaznak, a szolgáltatók pedig erre az igényre egyre inkább az AI segítségével reagálnak” – mondta Fazekas Zénó, a Duna House üzletfejlesztési vezetője.

Az ilyen típusú technológiák az elmúlt években főleg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában terjedtek el, míg hazánkban elsőként a Duna House kapcsolta össze őket saját fejlesztésű alaprajzszerkesztőjével, s integrálta az országosan több mint 150 irodával jelen lévő franchise hálózatát támogató digitális ökoszisztémájába.

Az ingatlanszakértő ilyenkor a LiDAR-szenzorral ellátott okostelefonnal körbejárja az ingatlant, az eszköz pedig ezt követően, dedikált applikáción belül, néhány perc alatt elkészíti az alaprajzot. Ez a megoldás több hibalehetőséget is kizár, például a kézi mérés pontatlanságát vagy az utólagos szerkesztés során keletkező eltéréseket. AI segítségével pedig akár saját ízlésünk szerint be is bútorozhatjuk a kinézett, felújítandó ingatlant, vagy megnézhetjük például más színű festéssel, burkolattal.

„A digitális alaprajzkészítés is jól érzékelteti azt, hogy az ingatlanközvetítés egyre inkább technológiai és adatvezérelt szakmává vált. Ehhez az ingatlanközvetítők folyamatos képzése mellett természetesen továbbra is elengedhetetlen személyes jelenlétük és hozzáértésük. Üzletfejlesztési és oktatási szakembereink gőzerővel dolgoznak azon, hogy az ügyfélélményt javító AI megoldások egyre inkább a hétköznapi ingatlanközvetítői gyakorlat részévé válhassanak a magyar piacon” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A DH Planner alaprajzkészítő jelenleg iPhone készülékeken működik teljes funkcionalitással, mivel az ehhez szükséges LiDAR szkenner csak bizonyos Apple-modellekben érhető el.