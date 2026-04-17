Új, családbarát városrész születik Budapest XV. kerületében

Több mint egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéssel valósul meg el a XV. kerületi Novus Liget lakópark

Új, családbarát városrész születik Budapest XV. kerXV.ületében: átadták a Novus Liget lakópark első ütemét.

Zöldövezeti lakások, kiváló közlekedéssel: az M0 és az M3 közelében, mégis csendes, kertvárosias környezetben épül a 480 lakásos fejlesztés.

Több mint 1 milliárd forintos közösségi infrastruktúra-fejlesztés valósul meg a környéken új utak, közművek és 350 parkolóhely kialakításával.

A+ energiahatékonyságú, modern hőszivattyús technológiával működő otthonok alacsony fenntartási költségekkel.

Tágas zöld környezet: közel 2 hektár új zöldfelület, ültetett, osztályozott fák és közös kertek teszik élhetővé az új lakónegyedet.

A lakások túlnyomó többsége Otthon Start Program-kompatibilis, így a fiatal családok számára is könnyebben elérhető.

Beköltöztek az első lakók

Elkezdődtek a birtokbaadások a Novus Liget – a XV. kerület új, modern, családbarát lakónegyedének – első ütemében elkészült 2 társasházban, élettel töltve meg Budapest új, családbarát városrészét. A Rezideo által fejlesztett lakópark induló ütemében összesen 72 lakás készül el a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő részén épülő, zöldövezeti környezetben, az M0 és M3 közelében, mégis csendes, kertvárosias övezetben. A lakások többsége Otthon Start Program-kompatibilis, így fix 3%-os hitellel is megvásárolható, ami különösen kedvező lehetőséget kínál a fiatal családok számára.

Energiahatékony lakások zöld környezetben

A fejlesztők célja, hogy szellős, élhető lakókörnyezetet hozzanak létre: a 12 lakásos, lapos és nyeregtetős társasházak között 28-30 méteres távolság biztosítja a tágas térérzetet, minden épület saját, közös használatú kerttel rendelkezik, a földszinti otthonok pedig közvetlen privát kertkapcsolatot kínálnak a lakóknak. A praktikus alaprajzú, világos 2-4 szobás lakások kimondottan a családos vásárlók igényeit szolgálják ki: a legkeresettebbek az 1+2 és az 1+3 szobás otthonok, amelyek nemcsak tágasak, hanem saját terasszal vagy kertkapcsolattal is rendelkeznek.

Az A+ energiahatékonyságú lakások olyan modern, környezetbarát technológiával rendelkeznek, amelyek valódi kényelmet és alacsony fenntartási költséget garantálnak. A hűtésről és fűtésről korszerű hőszivattyús rendszer gondoskodik, amelyet prémium hőszigetelés, valamint magas minőségű nyílászárók és burkolatok egészítenek ki. A lakások okosotthon‑rendszer előkészítéssel is rendelkeznek, így a későbbi technológiai fejlesztések könnyedén integrálhatók.

Több mint 1 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztés

A 12 lakásos társasházakat kínáló lakónegyed kialakítását egy olyan átfogó közösségi infrastruktúrafejlesztés kíséri, amely nemcsak a Novus Liget mindennapi működését alapozza meg, hanem a teljes környék számára is kézzelfogható előnyöket teremt.

Az átalakulás részeként kiépül

közel 2 kilométernyi új úthálózat, köztük a Kékszilva, Barack, Nadály, Hagyma, Paszternák, Kukorica, Káka és Turjános körút szakaszai,

3,5 kilométernyi új járda,

350 közterületi parkolóhely,

új, jelzőlámpás csomópont a Külső Fóti út és a Kékszilva utca találkozásánál,

teljes körű víz-, szennyvíz- és gyengeáramú hálózat,

zárt csapadékvíz-elvezető rendszer a belső utcákban,

1,5-2 hektár új zöldfelület, minden utcában új fasorokkal és

modern, energiatakarékos közvilágítás.

A fejlesztő vállalása jelentős mértékben tehermentesíti mind az önkormányzatot, mind a közüzemi szolgáltató vállalatokat, hisz a beruházás során egy olyan közlekedési- és közműrendszer jön létre, amely a lakópark összes igényét önállóan is képes kiszolgálni. A teljes lakónegyed több ütemben valósul meg, a következő fejlesztési szakasz pedig, amely során további 120 lakás valósul meg, már folyamatban is van.

A Rezideo bemutatása

A Rezideo az Indotek Group lakóingatlan-portfólióját egyesítő márka, amely a minőségi, megfizethető és kedvező ár-érték arányú otthonok garanciája. A márka kínálatában egyaránt szerepelnek új építésű projektek és funkcióváltással létrejövő, megújított lakások, így a Rezideo széles körű, különböző élethelyzetekhez és különböző vásárlói igényekhez illeszkedő lakhatási megoldásokat kínál. Célja, hogy megbízható választást kínáljon azok számára, akik időtálló, valódi értéket képviselő, gondosan kialakított és élhető otthont vagy befektetési céllal is vonzó ingatlant keresnek, legyen szó akár első lakásról, nagyobb családi élettérről, korszerűbb, fenntarthatóbb megoldásokról vagy akár stabil értéknövekedést biztosító lakóingatlanról.