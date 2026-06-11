Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a büntetés alól átmenetileg. A kamatmentes Babaváró hitelt 2019. júliusától a fiatal gyermeket vállaló házaspárok tudják, tudták felvenni. A kölcsön kamatmentessége azonban az alapvető szabályok alapján akkor maradhat meg a teljes futamidőre, […]Tovább a teljes cikkre
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