Nem a maximális hitelösszeg a legfontosabb: ezt mindenképpen gondold át, mielőtt személyi kölcsönt igényelsz
Személyi kölcsön felvétele előtt a legtöbben arra kíváncsiak, hogy mekkora összeget hajlandó számukra biztosítani a bank. Pedig ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy a havi törlesztőrészlet hosszú távon is kényelmesen belefér-e a családi költségvetésbe. Attól ugyanis, hogy egy pénzintézet magasabb hitelösszeget is jóváhagyna, még korántsem biztos, hogy azt érdemes is felvenni.
A személyi kölcsön gyorsan elérhető és szabadon felhasználható finanszírozási forma, ezért sok élethelyzetben jelenthet jó megoldást. A megfelelő konstrukció kiválasztásával azonban nemcsak a pénzügyi biztonság őrizhető meg, hanem akár több…Tovább a teljes cikkre
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