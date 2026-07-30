Nem a maximális hitelösszeg a legfontosabb: ezt mindenképpen gondold át, mielőtt személyi kölcsönt igényelsz

Személyi kölcsön felvétele előtt a legtöbben arra kíváncsiak, hogy mekkora összeget hajlandó számukra biztosítani a bank. Pedig ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy a havi törlesztőrészlet hosszú távon is kényelmesen belefér-e a családi költségvetésbe. Attól ugyanis, hogy egy pénzintézet magasabb hitelösszeget is jóváhagyna, még korántsem biztos, hogy azt érdemes is felvenni.

A személyi kölcsön gyorsan elérhető és szabadon felhasználható finanszírozási forma, ezért sok élethelyzetben jelenthet jó megoldást. A megfelelő konstrukció kiválasztásával azonban nemcsak a pénzügyi biztonság őrizhető meg, hanem akár több…