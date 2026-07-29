Szegeden tanulsz tovább? Mutatjuk a legjobb kiadó lakásokat az egyetem környékéről!
Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és az idei rekordlétszámú jelentkezés után több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A Szegedi Tudományegyetemre (SZTE) 7343 diák nyert felvételt, csaknem 500-zal több, mint tavaly, miközben az intézmény a jelentkezők számát tekintve is az ország harmadik legnépszerűbb egyeteme volt. A ponthatárok kihirdetésével várhatóan Szegeden is felpörög az albérletpiac, ezért hozzuk most a legjobb ajánlatokat az egyetem különböző karainak környékéről.
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