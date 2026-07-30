A Pécsi Tudományegyetemre vettek fel? Itt hozzuk a legjobb albérleteket a környékről!

A 2026-os felsőoktatási felvételi rekordot hozott: összesen 140 427-en jelentkeztek valamelyik magyar egyetemre vagy főiskolára, közülük több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A Pécsi Tudományegyetem idén is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményei közé tartozott, 8614 jelentkezővel a negyedik helyen végzett. A ponthatárok kihirdetése után várhatóan Pécsen is felélénkül az albérletpiac, ezért összegyűjtöttünk néhány kiadó lakást, amelyek ideális választást jelenthetnek az egyetemisták számára.

Az orvosi kar közelében, az Alkotmány utcában

Ha fontos, hogy néhány perc alatt elérd az…