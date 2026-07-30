A Pécsi Tudományegyetemre vettek fel? Itt hozzuk a legjobb albérleteket a környékről!
A 2026-os felsőoktatási felvételi rekordot hozott: összesen 140 427-en jelentkeztek valamelyik magyar egyetemre vagy főiskolára, közülük több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A Pécsi Tudományegyetem idén is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményei közé tartozott, 8614 jelentkezővel a negyedik helyen végzett. A ponthatárok kihirdetése után várhatóan Pécsen is felélénkül az albérletpiac, ezért összegyűjtöttünk néhány kiadó lakást, amelyek ideális választást jelenthetnek az egyetemisták számára.
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