A Duna House elemzése szerint 2025-ben a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak.

A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18%-kal magasabb, mint 1 évvel korábban (232 ezer Ft). A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben (485 ezer Ft), az V. kerületben (433 ezer Ft) és az I. kerületben (366 ezer Ft) mérték, a legkedvezőbbeket pedig a X. kerületben (191 ezer Ft) és a XV. kerületben (192 ezer Ft).

A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 6%-os emelkedést jelent a tavalyi szinthez képest (182 ezer Ft). A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer Ft), őt követi Győr (228 ezer Ft), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer Ft) és Miskolcon (167 ezer Ft) láthatók. A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.

A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

Top 5 legdrágább albérleti lokáció (2025)

Budapest II. kerület – 485 ezer Ft Budapest V. kerület – 433 ezer Ft Budapest I. kerület – 366 ezer Ft Budapest III. kerület – 328 ezer Ft Budapest XI. kerület – 290 ezer Ft

Top 5 legolcsóbb albérleti lokáció (2025)

Veszprém – 137 ezer Ft Budapest XX. kerület – 160 ezer Ft Nyíregyháza – 165 ezer Ft Miskolc – 167 ezer Ft Székesfehérvár – 174 ezer Ft

„A budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Vidéken eközben vegyesebb képet látunk: Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon számottevő emelkedés tapasztalható, míg Győrben és Veszprémben inkább stagnálás vagy mérséklődés figyelhető meg” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet. A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.