Szendvicskészítő állás a Nimbus Pékségnél Szomoron – csatlakozz egy nagyszerű csapathoz!

A Nimbus Pékség szomori szaküzlete új kollégát keres szendvicskészítő pozícióba. Ha szereted a friss alapanyagokat, szívesen dolgozol ételekkel, és fontos számodra a barátságos munkakörnyezet, ez a lehetőség neked szól!

Mik lesznek a feladataid?

Új munkatársként a következő feladatok várnak rád:

szendvicsek, hidegtálak és egyszerű ételek elkészítése friss alapanyagokból

alapanyagok előkészítése, töltelékek adagolása

higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályok betartása

pult és munkaterület tisztán tartása

Mit várnak tőled?

Segítőkész és lelkes hozzáállás

Önálló, precíz munkavégzés, de csapatban is tudj együttműködni

Ápolt, rendezett megjelenés…