Szendvicskészítő állás a Nimbus Pékségnél Szomoron – csatlakozz egy nagyszerű csapathoz!

A Nimbus Pékség szomori szaküzlete új kollégát keres szendvicskészítő pozícióba. Ha szereted a friss alapanyagokat, szívesen dolgozol ételekkel, és fontos számodra a barátságos munkakörnyezet, ez a lehetőség neked szól!

Mik lesznek a feladataid?

Új munkatársként a következő feladatok várnak rád:

szendvicsek, hidegtálak és egyszerű ételek elkészítése friss alapanyagokból
alapanyagok előkészítése, töltelékek adagolása
higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályok betartása
pult és munkaterület tisztán tartása

Mit várnak tőled?

Segítőkész és lelkes hozzáállás
Önálló, precíz munkavégzés, de csapatban is tudj együttműködni
Ápolt, rendezett megjelenés…

