Pert nyert a család a csaló kivitelezővel szemben, mégis bottal üthetik a pénzük nyomát
Egy házépítés általában egy család életének legnagyobb beruházása. Éva és férje is régóta vágytak egy saját, minden igényüknek megfelelő otthonra. Amikor a CSOK szabályainak változása miatt úgy látták, hogy szűkülnek a lehetőségeik, úgy döntöttek, belevágnak az építkezésbe. Azt hitték, megbízható kivitelezőt találtak, végül azonban hosszú jogi harc következett. Történetüket saját kérésükre megváltoztatott néven osztják meg.
Miért döntöttek úgy, hogy mégis belevágnak a CSOK segítségével a házépítésbe?
Három gyermekünk van, és amikor kiderült, hogy a CSOK feltételei változnak, úgy éreztük, most…Tovább a teljes cikkre
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