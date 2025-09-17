Eladó galériás lakás Pesthidegkúton – terasszal és kertkapcsolattal, zöldövezetben

Ha Budapest II. kerületében keres eladó lakást, amely egyszerre kínál nyugalmat, modern dizájnt és természetközeli életstílust, akkor ez a pesthidegkúti ingatlan kihagyhatatlan lehetőség. A Gercse–NATURA 2000 terület közelsége miatt a zöld környezet garantált, miközben a belváros is könnyen elérhető.

Az ingatlan főbb jellemzői

Alapterület: 38,67 m²

Saját terasz: 9,9 m²

Kertkapcsolat: különálló kis kert (3,9 m²)

Galériás kialakítás – praktikus hálórésszel

Autóbeálló: saját parkolóhely (3 M Ft)

Berendezés: 2 M Ft értékben

Irányár: 51,9 millió Ft

Ez az eladó galériás…