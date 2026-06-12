Váratlan fordulat a napelemes pályázatnál: az utolsó pillanatban hosszabbít a kormány, több ezer család menekülhet meg
Sokak számára már úgy tűnt, elveszhet a támogatás, és akár súlyos anyagi veszteséget is okozhatnak az elhúzódó kivitelezések. Most azonban fontos bejelentés érkezett: a kormány meghosszabbítja a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatására kiírt RRF-pályázat végső határidejét, így több ezer érintett háztartás kaphat újabb esélyt a beruházás befejezésére. A döntésről Lőrincz Viktória országgyűlési képviselő számolt be – derül ki a Portfolio cikkéből.
Mégsem júniusban jár le a határidő
Az RRF 6.2.1. program, vagyis a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési…
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