Már csak néhány lakás maradt a MyLelle Residenceben – elindult a műszaki átadás is

Látványosan a végéhez közeledik a Balaton déli partjának egyik legnépszerűbb újépítésű projektje. A balatonlellei MyLelle Residenceben már megkezdődött a műszaki átadás, miközben a szabad lakások száma egyre gyorsabban fogy: jelenleg mindössze 10 ingatlan vár még gazdára. Azok számára, akik Otthon Starttal finanszíroznának, vagy modern, egész évben használható balatoni otthont keresnek, egyre szűkül a választék.

Már a célegyenesben jár a projekt

A MyLelle Residence fejlesztése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a műszaki átadás, ami azt jelenti, hogy a beruházás valóban a…