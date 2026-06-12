Már csak néhány lakás maradt a MyLelle Residenceben – elindult a műszaki átadás is
Látványosan a végéhez közeledik a Balaton déli partjának egyik legnépszerűbb újépítésű projektje. A balatonlellei MyLelle Residenceben már megkezdődött a műszaki átadás, miközben a szabad lakások száma egyre gyorsabban fogy: jelenleg mindössze 10 ingatlan vár még gazdára. Azok számára, akik Otthon Starttal finanszíroznának, vagy modern, egész évben használható balatoni otthont keresnek, egyre szűkül a választék.
Már a célegyenesben jár a projekt
A MyLelle Residence fejlesztése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a műszaki átadás, ami azt jelenti, hogy a beruházás valóban a…Tovább a teljes cikkre
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