Most a zártkertek piacát pörgette fel az Otthon Start

A zártkerti ingatlanok piaca látványos élénkülést mutat 2026 első negyedévében. Az Otthon Start Program kiterjesztése és a 3%-os fix kamatú hitel lehetősége véget vetett a külterületi házak korábbi árhátrányának, ami azonnali, 12–18%-os drágulást indított el ebben a szegmensben – derül ki a Duna House legfrissebb elemzéséből.

Megszűnt a „zártkerti diszkont”

A korábban nehezen hitelezhető zártkertek árai rohamosan zárkóznak fel a belterületi ingatlanokéhoz. „Míg az országos lakáspiacon lassult az áremelkedés, a zártkertek esetében dinamikus áremelkedés látható” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Sok eladó már előre beépítette az árakba a hitelezhetőséget, így most ebben a szegmensben nem ritka a 15–20%-os irányár-emelés sem.”

A kereslet élénkülését több, egymással összefüggő piaci folyamat okozza. Az alacsonyabb belépési küszöb miatt az agglomerációban egy zártkerti ház még 55–70 millió forintért is elérhető, miközben egy hasonló adottságú belterületi családi házért már 80–100 millió forintot kell fizetni. A kedvező hitelfeltételek szintén a szegmens felé terelik a vásárlókat, mivel a program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja a zártkertek esetében szinte soha nem jelent akadályt.

Ezzel párhuzamosan egy új vevői réteg is megjelent a piacon: a tudatos, környezetvédelmi szempontokat követő fiatal értelmiségiek a 3%-os hitelnek köszönhetően már nem a vételárba, hanem az ingatlan energetikai korszerűsítésére, például napelemekre vagy hőszivattyúra fordítják a megtakarításaikat.

Népszerű térségek és árak

A Budapest környéki településeken, mint Érd, Dunakeszi és Szentendre, a zártkertek iránti érdeklődés 25–30%-kal ugrott meg az előző évhez képest. Érden egyetlen hónap alatt 63 millióról 70 millió forintra nőtt egy átlagos zártkerti ház ára a hitelprogram hatására. A vidéki nagyvárosoknál, például Debrecenben vagy Győrben, az ipari beruházások miatt megugró belvárosi árak elől menekülnek a vevők a külterületekre.

A kínálat csúcsán akár félmilliárdos tételeket is találunk: Szentjakabfán 550 millióért, Balatonfüreden pedig közel 500 millió forintért kínálnak panorámás, luxus adottságú zártkerti birtokokat.

Mire érdemes figyelni?

A kedvező ár és a hitel lehetősége ellenére a zártkert továbbra is tartogat csapdákat. A Duna House szakértői az alábbiakra hívják fel a figyelmet: