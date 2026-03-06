Az Otthon Start a zártkerti ingatlanok piacát is felpezsdítette
Látványosan élénkült a zártkerti ingatlanok piaca 2026 első hónapjaiban. Az Otthon Start program kiterjesztése és a 3%-os fix kamatozású hitel megjelenése jelentősen növelte az érdeklődést a külterületi házak iránt, ami rövid időn belül érezhető áremelkedést indított el ebben a szegmensben – derül ki a Duna House legfrissebb elemzéséből.
Eltűnőben a külterületi ingatlanok árhátránya
A korábban nehezebben finanszírozható zártkerti ingatlanok ára gyors ütemben közelít a belterületi lakóingatlanokéhoz. Míg az országos lakáspiacon az elmúlt időszakban mérséklődött az áremelkedés üteme, addig a zártkertek…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.