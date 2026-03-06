„Megáll az egész ágazat” – az építőipar lélegzet-visszafojtva várja a választásokat

Fékezett tempóra kapcsolt a magyar építőipar, és a szakma szerint ez nem véletlen. A közelgő választások miatt az állami beruházások előkészítése gyakorlatilag lelassult vagy teljesen leállt, ami az egész ágazatot kivárásra kényszeríti – derül ki a Portfolio Koji Lászlóval készült interjújából.

A szakértők szerint a 2026-os év az építőipar számára nem a növekedésről, hanem a túlélésről szól. A nagy kérdés azonban az, hogy mi történik majd a választások után.

„A közbeszerzések gyakorlatilag megállnak”

A választási időszak az építőipar egyik legérzékenyebb…