2025-ben végig a XIII. kerület volt a legkeresettebb budapesti kerület a Duna House közreműködésével ingatlant kereső ügyfelek historikus adatai alapján. Az év során hónapról hónapra 20–25% közötti érdeklődési aránnyal vezette a rangsort, decemberben azonban megtört ez a trend, és hosszú idő után egy másik kerület került az élre.



A decemberi adatok szerint a II. kerület 19,8%-os keresettséggel az első helyre lépett, míg a XIII. kerület 17,7%-kal a második helyre került. A harmadik helyet továbbra is stabilan Újbuda, vagyis a XI. kerület foglalja el 16,3%-kal, amely egész évben kiegyensúlyozott keresletet mutatott.

Az adatok alapján a decemberi átrendeződés nem a XIII. kerület gyengülését, hanem a vásárlói fókusz ideiglenes eltolódását jelzi. Míg az év nagy részében a jó bérbeadhatóságú, befektetési szempontból erős lokációk domináltak, év végére felértékelődtek az életviteli célú döntések, ami most egy másik nagy presztízsű városrészeknek, a II. kerületnek kedvezett. Ezzel párhuzamosan a belső pesti kerületek – köztük Terézváros és Erzsébetváros – keresettsége az év második felében mérséklődött és kiegyenlítettebbé vált, ami a befektetői aktivitás csökkenését igazolja vissza.

„A decemberi sorrendváltozást nem a többi kerület látványos erősödése, hanem a XIII. kerület korábban kiemelkedő keresettségének korrekciója okozta” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Az év végi időszakban érezhetően erősödött az árérzékenység is a lakáskeresletben. A XIII. kerületben 2025 során végig a fővárosi átlag felett alakultak a négyzetméterárak. Az Otthon Start által folyamatosan fűtött piacon az érdeklődők egy része év végére a kedvezőbb ár-érték arányú kerületek felé fordult, így felértékelődtek azok a városrészek, ahol hasonló műszaki és lokációs minőség kedvezőbb áron érhető el” – tette hozzá az elemző.

A mostani mozgás tehát nem trendfordulót, hanem szezonális korrekciót jelez. Év végén rendszeresen átalakul a kereslet szerkezete: kevesebb a befektető, több a tudatos, hosszú távra tervező vevő. Ez átmenetileg átrendezheti a sorrendet, de a korábbi trendek alapján továbbra is az évek óta legnépszerűbb kerületek adják a budapesti lakáspiac gerincét.