Végre megtörténik, amire Budapest évtizedek óta vár: teljesen újjáépítik az ikonikus K-hidat

Hosszú évek halogatása után végre megszületett a döntés: teljes körűen megújul az óbudai K-híd, amely generációk óta a Hajógyári-sziget egyik legismertebb jelképe. A híd állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott, a szakemberek szerint azonban most olyan átfogó felújítás kezdődik, amely hosszú időre biztosíthatja a biztonságos használatát – tájékoztatott a Portfolio.

A beruházás nem csupán egy egyszerű karbantartás lesz. A tervek szerint a szerkezet szinte minden fontos elemét korszerűsítik, miközben a híd megőrzi azt a karakteres megjelenést, amely miatt Óbuda egyik…