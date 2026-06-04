Végre megtörténik, amire Budapest évtizedek óta vár: teljesen újjáépítik az ikonikus K-hidat
Hosszú évek halogatása után végre megszületett a döntés: teljes körűen megújul az óbudai K-híd, amely generációk óta a Hajógyári-sziget egyik legismertebb jelképe. A híd állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott, a szakemberek szerint azonban most olyan átfogó felújítás kezdődik, amely hosszú időre biztosíthatja a biztonságos használatát – tájékoztatott a Portfolio.
A beruházás nem csupán egy egyszerű karbantartás lesz. A tervek szerint a szerkezet szinte minden fontos elemét korszerűsítik, miközben a híd megőrzi azt a karakteres megjelenést, amely miatt Óbuda egyik…Tovább a teljes cikkre
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