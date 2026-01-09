Hiteligénylés 2026: van, aki milliókat nyert, mások súlyos hátrányba kerültek – te melyik csoportba tartozol?
2026 elején sok lakásvásárló teszi fel ugyanazt a kérdést: könnyebb vagy nehezebb ma hitelhez jutni, mint egy évvel ezelőtt? A válasz meglepő módon nem egyértelmű. Miközben egyes családok akár több tízmillió forinttal nagyobb hitelösszeghez juthatnak, mások számára érezhetően beszűkült a mozgástér. Az elmúlt egy év változásai egyszerre hoztak komoly lehetőségeket és fájdalmas korlátokat – olvashatjuk a Bankmonitor cikkében.
Otthon Start: a fordulópont, ami mindent megváltoztatott
Ha egyetlen intézkedést kellene kiemelni 2025-ből, az egyértelműen az Otthon Start program elindítása lenne. A…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.