Hiteligénylés 2026: van, aki milliókat nyert, mások súlyos hátrányba kerültek – te melyik csoportba tartozol?

2026 elején sok lakásvásárló teszi fel ugyanazt a kérdést: könnyebb vagy nehezebb ma hitelhez jutni, mint egy évvel ezelőtt? A válasz meglepő módon nem egyértelmű. Miközben egyes családok akár több tízmillió forinttal nagyobb hitelösszeghez juthatnak, mások számára érezhetően beszűkült a mozgástér. Az elmúlt egy év változásai egyszerre hoztak komoly lehetőségeket és fájdalmas korlátokat – olvashatjuk a Bankmonitor cikkében.

Otthon Start: a fordulópont, ami mindent megváltoztatott

Ha egyetlen intézkedést kellene kiemelni 2025-ből, az egyértelműen az Otthon Start program elindítása lenne. A…