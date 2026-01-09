Otthon Starttal is megvásárolható családi házak – kerttel, panorámával és többgenerációs megoldásokkal

Az Otthon Start hitel nemcsak lakásoknál, hanem jól kiválasztott családi házaknál is komoly lehetőséget jelent. Összegyűjtöttünk négy eltérő karakterű, mégis közös pontjukban erős ingatlant: mindegyik megvásárolható Otthon Start finanszírozással, és mindegyik más élethelyzetre ad működő választ – legyen szó nagy kerttel rendelkező otthonról, határ menti ingázásról, természetközeli nyugalomról vagy többgenerációs együttélésről.

Parkosított családi ház sokoldalú terekkel, üzleti lehetőséggel Solymáron

Ez a teljeskörűen felújított családi ház egy 1280 négyzetméteres, gondozott kertben áll, kerti tóval és grillterasszal, így egyszerre kínál nyugodt lakókörnyezetet…