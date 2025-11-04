Látványosan halad az építkezés a Maglód mellet, az M0-s közelében megvalósuló APCT Condo Ipari- és Logisztikai Parkban: a fejlesztés szerkezetkész állapotba lépett, az ipari padló már elkészült, a nyílászárók beépítése és a belső leválasztások folyamatosan zajlanak, valamint megkezdődött az úthálózat kiépítése is. A projekt előrehaladása olyan ütemű, hogy az év végi átadás a vártnál korábban megtörténhet, és 2026 márciusában várható a birtokbaadás. A park impozáns totemoszlopa (hirdetőoszlop) is elkészült, amely már most jelzi: új logisztikai központ születik a főváros keleti kapujában.

Bérelhető vagy megvásárolható – egyedülálló konstrukció a hazai piacon

Az APCT Condo nem csupán új ipari csarnokokat kínál, hanem új szemléletet is hoz a logisztikai ingatlanpiacra.

A fejlesztésben elérhető bérelhető és megvásárolható egységek ipari társasházi albetétként kerülnek kialakításra – vagyis a vállalkozások nemcsak működési telephelyhez, hanem saját tulajdonú ingatlanhoz is juthatnak.

Ez az egyedülálló konstrukció lehetővé teszi, hogy a cégek részletfizetési lehetőséggel, akár 144 m²-től saját raktárt, műhelyt vagy gyártócsarnokot vásároljanak meg – így bérleti díj helyett vételárrészleteket fizetnek.

A modell hosszú távon értékálló befektetést is jelent, hiszen a saját tulajdonú ingatlan piaci előnyei messze túlmutatnak egy bérlemény rugalmasságán.

Rugalmas méretek, testre szabható kialakítás

Az APCT Condo célja, hogy minden vállalkozás méretéhez és igényeihez alkalmazkodni tudjon.

A 144 m²-től akár 16 000 m²-ig terjedő egységek rugalmasan alakíthatók – legyen szó kisvállalkozásról, gyártóüzemről vagy logisztikai központról.

Az épületek előregyártott vasbeton szerkezettel, Kingspan szendvicspanel falakkal, 5 tonnás teherbírású ipari padlóval és 6,5 méteres belmagassággal készülnek.

Minden egység saját vizesblokkal, 4 méter magas hőszigetelt kapuval, valamint irodagaléria kialakítási lehetőséggel rendelkezik.

A fejlesztő 10 év garanciát vállal az épületre, a D terhelési osztályú belső úthálózat pedig a nehézgépjármű-forgalmat is biztonságosan elbírja.

Kiváló megközelíthetőség az M0-s mellett

Az APCT Condo Ipari- és Logisztikai Park Maglódon a Dóra Tivadar utcában, az M0-s autóút ecseri lehajtójánál, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől mindössze 2,4 km-re helyezkedik el.

A M4-es autópálya 4 km-re, Budapest belvárosa pedig 21 km-re található.

A fejlesztés nem esik súlykorlátozási övezetbe, így a közúti áruszállítás akadálytalanul megoldható – ez stratégiai előnyt jelent a főváros és a nemzetközi logisztikai vonalak között.

Fenntartható és költséghatékony működés

A projekt középpontjában a fenntarthatóság és energiahatékonyság áll.

A hőszigetelt falak és tető, a bevilágító szalagablakok, a napelemes rendszer és az opcionális választható hőszivattyús fűtés-hűtés nemcsak környezetbarát megoldások, hanem a működési költségek minimalizálását is szolgálják.

A társasházi működés alacsony fenntartási költséget biztosít, ami különösen vonzó a kis- és középvállalkozások számára.

Biztos szakmai háttér, megbízható partnerek

A projekt a Pi Invest Zrt. fejlesztésében, a Pallér Csarnok Kft. kivitelezésében és a Gránit Bank Nyrt. finanszírozásával valósul meg.

E három szereplő együttműködése garancia arra, hogy az APCT Condo nemcsak időben, hanem magas műszaki színvonalon valósul meg, és hosszú távon is megbízható működési környezetet biztosít a bérlők és tulajdonosok számára.

APCT Condo – bérelhető vagy megvásárolható raktárak, műhelyek az M0-s mellett

Az APCT Condo Ipari- és Logisztikai Park nemcsak új szintet hoz a hazai ipari fejlesztésekben, hanem valódi üzleti rugalmasságot kínál:

bérelj ma, birtokold holnap – és alakítsd ki a vállalkozásod igényei szerint az új telephelyedet.

